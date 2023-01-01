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благотворительный фонд

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Кто мы

Как проверить не получает ли кто-то «откаты» за лекарства или услуги?

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По некоторым позициям мы покупаем лекарства в два раза дешевле, чем сами клиники — как фонд мы можем добиваться максимальной скидки от поставщиков. На «откаты» просто не остается места.

В то же время у нас есть служба внутренней проверки, и мы проверяем все цены наших поставщиков. Мы стараемся на каждый вид приобретаемой услуги или товара иметь несколько поставщиков, с которыми заключены рамочные соглашения, а дальше — кто дешевле.

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