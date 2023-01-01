Закрытые благотвоительные вечера для друзей и благотворителей фонда «Подари жизнь»

Весной и осенью друзья фонда и благотворители собираются вместе на закрытые благотворительные вечера. Фонд «Подари жизнь» проводит их в разных, порой неожиданных локациях. Для каждого такого вечера пишется сценарий, приглашаются звезды.

Каждую весну мы приглашаем наших друзей в театр «Современник», Инженерный корпус Третьяковской галереи на музыкально-поэтические представления. Фонд также организовывал такие вечера в мастерской Бориса Мессерера, в Доме-музее Марии Ермоловой и др.