Закрытые благотвоительные вечера для друзей и благотворителей фонда «Подари жизнь»
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Весной и осенью друзья фонда и благотворители собираются вместе на закрытые благотворительные вечера. Фонд «Подари жизнь» проводит их в разных, порой неожиданных локациях. Для каждого такого вечера пишется сценарий, приглашаются звезды.
Каждую весну мы приглашаем наших друзей в театр «Современник», Инженерный корпус Третьяковской галереи на музыкально-поэтические представления. Фонд также организовывал такие вечера в мастерской Бориса Мессерера, в Доме-музее Марии Ермоловой и др.
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