Совершайте пожертвования и помогайте благотворительным организация: Бизнес Платформа ВТБ предлагает юридическим лицам поддерживать подопечных фонда «Подари жизнь».

Помочь за три шага

На сайте или в приложении Бизнес Платформы ВТБ выберите раздел шаблоны/благотворительность/благотворительный фонд «Подари жизнь». Сформируйте платежное поручение. Укажите сумму и отправьте пожертвование в фонд.

Пожертвования на благотворительную деятельность не облагаются НДС.

Кроме того, юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, могут учесть пожертвование на благотворительную деятельность в составе внереализационных расходов при исчислении налога на прибыть. Сократить налогооблагаемую базу можно на сумму пожертвований, не превышающую 1 % выручки от реализации товаров (услуг).