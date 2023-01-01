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благотворительный фонд

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Благотворительная интеграция с фондом «Подари жизнь»

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Почему коллаборация брендов и фонда взаимовыгодна и какие варианты интеграции мы предлагаем.

  • Для бренда это означает не только социальную ответственность, но и дополнительную ценность, повышение лояльности и внимания аудитории к продукту. Согласно опросу (исследование CAF в 2021 году), 58% россиян при прочих равных выберут бренд, который не только зарабатывает деньги, но и вносит вклад в решение социально значимых проблем.

  • Увеличение продаж. Хотя обычно это не является прямой целью проекта, такой побочный эффект мы наблюдаем часто. За годы работы фонда было успешно реализовано более 200 различных совместных благотворительных проектов с компаниями.

  • Дополнительные маркетинговые и коммуникационные возможности.

  • У компании, которая сотрудничает с фондом «Подари жизнь», появляется возможность уменьшить налог на прибыль.

  • Совместная акция компании и фонда помогает развивать культуру благотворительности, распространять ее на более широкую аудиторию. Таким образом мы предлагаем каждому простой и удобный способ помогать. Это, в свою очередь, дает фонду возможность помочь еще большему количеству детей.

Варианты интеграции

  1. Организовать акцию с отчислением определенного процента (или определенной суммы) от продажи одного из ваших блюд, или напитков, или позиций коллекции в пользу фонда.

  2. Создание специальной коллекции одежды (полиграфии, аксессуаров…) в коллаборации с фондом и отчисления от продаж этой коллекции в пользу фонда. Скажем, это могут быть товары с символикой фонда или с использованием детской атрибутики и рисунков, напоминающих о подопечных фонда.

Если вам понравилась наша идея и вы разделяете наши устремления, будем рады ответить на все вопросы и подробнее обсудить наше сотрудничество.

Визуальная айдентика фонда

У фонда «Подари жизнь» долгая история и безупречная репутация. Наша айдентика не только узнаваема, но и вызывает доверие и желание быть причастным.

Есть вопросы?

Екатерина Булгакова,

департамент фандрайзинга фонда

+ 7 (916) 920-66-23,

bekaterina@podari-zhizn.ru

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