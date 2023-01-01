Благотворительная интеграция с фондом «Подари жизнь»

Для бренда это означает не только социальную ответственность, но и дополнительную ценность, повышение лояльности и внимания аудитории к продукту. Согласно опросу (исследование CAF в 2021 году), 58% россиян при прочих равных выберут бренд, который не только зарабатывает деньги, но и вносит вклад в решение социально значимых проблем.