Благотворительная интеграция с фондом «Подари жизнь»
Для бренда это означает не только социальную ответственность, но и дополнительную ценность, повышение лояльности и внимания аудитории к продукту. Согласно опросу (исследование CAF в 2021 году), 58% россиян при прочих равных выберут бренд, который не только зарабатывает деньги, но и вносит вклад в решение социально значимых проблем.
Увеличение продаж. Хотя обычно это не является прямой целью проекта, такой побочный эффект мы наблюдаем часто. За годы работы фонда было успешно реализовано более 200 различных совместных благотворительных проектов с компаниями.
Дополнительные маркетинговые и коммуникационные возможности.
У компании, которая сотрудничает с фондом «Подари жизнь», появляется возможность уменьшить налог на прибыль.
Совместная акция компании и фонда помогает развивать культуру благотворительности, распространять ее на более широкую аудиторию. Таким образом мы предлагаем каждому простой и удобный способ помогать. Это, в свою очередь, дает фонду возможность помочь еще большему количеству детей.
Варианты интеграции
Организовать акцию с отчислением определенного процента (или определенной суммы) от продажи одного из ваших блюд, или напитков, или позиций коллекции в пользу фонда.
Создание специальной коллекции одежды (полиграфии, аксессуаров…) в коллаборации с фондом и отчисления от продаж этой коллекции в пользу фонда. Скажем, это могут быть товары с символикой фонда или с использованием детской атрибутики и рисунков, напоминающих о подопечных фонда.
Если вам понравилась наша идея и вы разделяете наши устремления, будем рады ответить на все вопросы и подробнее обсудить наше сотрудничество.
Визуальная айдентика фонда
У фонда «Подари жизнь» долгая история и безупречная репутация. Наша айдентика не только узнаваема, но и вызывает доверие и желание быть причастным.
Есть вопросы?
Екатерина Булгакова,
департамент фандрайзинга фонда
+ 7 (916) 920-66-23,