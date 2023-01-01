Перевод средств производится без комиссии, с использованием международных банковских карт как Сбербанка России, так и сторонних банков.
Если вы случайно перечислили на счет фонда неверную сумму и хотите вернуть ее — ознакомьтесь с инструкцией по возврату ошибочно перечисленных средств.
Как сделать пожертвование?
Вставьте в банкомат/терминал карту и введите ПИН-код. На экране появится главное меню.
В появившемся главном меню выберите пункт «Платежи». На экране появится список видов платежей.
Нажимайте на кнопку «Далее», пока на экране не появится пункт «Благотворительность».
Выберите пункт «Благотворительность». На экране появится список получателей платежей.
Выберите пункт «Подари жизнь». На экране появится форма платежа.
Введите сумму платежа и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.