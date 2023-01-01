Еще один простой способ сделать пожертвование в фонд — воспользоваться банкоматом или терминалом Сбербанка.

Перевод средств производится без комиссии, с использованием международных банковских карт как Сбербанка России, так и сторонних банков.

Если вы случайно перечислили на счет фонда неверную сумму и хотите вернуть ее — ознакомьтесь с инструкцией по возврату ошибочно перечисленных средств.

Как сделать пожертвование?