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благотворительный фонд

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Через Сбербанк

Ежемесячное списание

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Если у вас есть счет в Сбербанке, и вы хотите стать нашим постоянным благотворителем или уже им являетесь, вы можете подключить услугу регулярного автоматического списания средств со счета.

Услуга «Автоплатеж» предоставляется бесплатно, а подключить ее можно одним из трех способов:

  • через устройства самообслуживания Сбербанка России;

  • в системе Сбербанк Онлайн;

  • в отделениях Сбербанка через операциониста.

После оформления автоплатежа вам не надо будет тратить время на посещение банка и заполнение платежных документов, а ваше пожертвование будет перечисляться на счет фонда вовремя, в указанный вами срок. Вы в любой момент можете отказаться от этой услуги.

Если раньше вы оформляли в отделении Сбербанка «Длительное поручение о списании средств» (форма № 190), то не волнуйтесь: списания по ним будут происходить и дальше, до закрытия этого поручения. Однако оформление новых длительных поручений Сбербанком прекращено.

Подключение автоплатежа

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