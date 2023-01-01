Если у вас есть счет в Сбербанке, и вы хотите стать нашим постоянным благотворителем или уже им являетесь, вы можете подключить услугу регулярного автоматического списания средств со счета.

Услуга «Автоплатеж» предоставляется бесплатно, а подключить ее можно одним из трех способов:

через устройства самообслуживания Сбербанка России;

в системе Сбербанк Онлайн;

в отделениях Сбербанка через операциониста.

После оформления автоплатежа вам не надо будет тратить время на посещение банка и заполнение платежных документов, а ваше пожертвование будет перечисляться на счет фонда вовремя, в указанный вами срок. Вы в любой момент можете отказаться от этой услуги.

Если раньше вы оформляли в отделении Сбербанка «Длительное поручение о списании средств» (форма № 190), то не волнуйтесь: списания по ним будут происходить и дальше, до закрытия этого поручения. Однако оформление новых длительных поручений Сбербанком прекращено.