Карта Visa Сбербанк «Подари жизнь»

Проявите заботу о тех, кому это особенно нужно. Каждая ваша покупка — это помощь детям!

Как помочь? Оформите карту Visa Сбербанк «Подари жизнь» онлайн или в отделении Сбербанка.

Оплачивайте ежедневные покупки картой Visa Сбербанк «Подари жизнь».

Карты Visa Сбербанк «Подари жизнь»: чтобы в фонд поступали пожертвования Владелец карты 0,3% от каждой суммы ваших покупок Сбербанк 50% платы за первый год обслуживания, а также 0,3% от каждой суммы ваших покупок по карте

Оформите карту Visa «Подари жизнь» на сайте Сбербанка Заказать онлайн