Карта Visa Сбербанк «Подари жизнь»

Как помочь?
Оформите карту Visa Сбербанк «Подари жизнь» онлайн или в отделении Сбербанка.
Оплачивайте ежедневные покупки картой Visa Сбербанк «Подари жизнь».
Карты Visa Сбербанк «Подари жизнь»: чтобы в фонд поступали пожертвования
Владелец карты
0,3% от каждой суммы ваших покупок
Сбербанк
50% платы за первый год обслуживания, а также 0,3% от каждой суммы ваших покупок по карте
Оформите карту Visa «Подари жизнь» на сайте Сбербанка
Как это работает?
При оплате картой Visa Сбербанк «Подари жизнь» покупки на сумму 1000 рублей, ваше личное пожертвование составит 3 рубля, и еще 3 рубля добавит Сбербанк. Чем чаще вы используете карту Visa Сбербанк «Подари жизнь» для ежедневных трат, тем больше вы помогаете подопечным фонда.