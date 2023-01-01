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благотворительный фонд

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Через Сбербанк

Вклад «Подари жизнь»

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Еще одна возможность поддержать детей с тяжелыми заболеваниями, которым помогает фонд.

Каждые три месяца Сбербанк перечисляет 0,3% годовых от суммы вклада за счет суммы перечисленных процентов в благотворительный фонд «Подари жизнь».

Вклад «Подари жизнь»

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