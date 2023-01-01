Библиоаптека

Книга журналистки Катерины Гордеевой* о том, как справиться с отчаянием и найти в себе силы бороться с болезнью. Герои книги — те, кто столкнулся с проблемой онкологии, те, кто живет рядом с нами: Михаил Горбачев, Лайма Вайкуле, Эммануил Виторган, Людмила Улицкая. Главная героиня книги — Марина Пак, врач, ставшая пациентом, но сумевшая вернуться в жизнь после рака. *Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено российским физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.