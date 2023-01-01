Библиоаптека

Брошюры и буклеты о болезнях и лечении
Совместный труд группы психологов и детских врачей-онкологов. Цель этой книги — развеять существующие мифы в области детского лейкоза и помочь родителям и детям решить возможные вопросы, возникающие в ходе болезни. Книга адресована преимущественно родителям и подросткам.
В книге рассказано, как и почему возникает лимфома Ходжкина, как она протекает и как ее лечат. А также даны советы, как настроиться на лечение, и что делать, если нужное лекарство не предоставляется бесплатно.
Книга для пациентов и членов их семей описывает основные разновидности опухолей центральной нервной системы у детей, методы лечения, период восстановления после лечения; дает рекомендации по поводу того, где найти помощь. Книга при содействии фонда «Подари жизнь» и благотворительного фонда «Колокольчик» (г. Казань).
Юридическая памятка
Юридическая памятка для родителей в картинках. Краткое и доступное изложение юридической информации, всего того, с чем обязательно столкнутся родители, если у ребенка обнаружится онкогематологическое заболевание. Брошюра подготовлена юридическим отделом фонда «Подари жизнь».
Психологические памятки
Эта брошюра посвящена страху рецидива (страху возвращения онкологического заболевания), который может возникнуть как у родителей, так и у детей и взрослых, перенесших нейробластому. Авторы — команда родителей детей с нейробластомой, медицинские психологи и врачи.
Психологический буклет: как родителям поддержать ребенка с онкологическим/гематологическим заболеванием в процессе лечения. Буклет подготовлен клиническими психологами Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.
Материалы о психологической самопомощи в больнице
Художественная литература
Анастасия Руднева
«Чудик»
В повести рассказана история маленького мальчика Чудика, у которого обнаружили злокачественную опухоль. Описаны все этапы его пути к выздоровлению: обследования, операция, химиотерапия, лучевая терапия. Все это изложено живым, простым и понятным языком, проиллюстрировано яркими картинками, читая книгу, вы как будто «лечились вместе с Чудиком». Книга помогает детям и родителям правильно настроиться во время лечения: не пугаться и не отчаиваться, а помогать врачам и бороться. Автор книги — врач НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева.
Рената Равич
«Гимн жизни». Истории жизни детей, победивших рак.
В книге опубликованы истории жизни детей — бывших онкологических больных — записанные через 5-6 лет после окончания их лечения. Беседы с детьми и их родителями записала Рената Равич, с 1997 по 2012 год работавшая российским координатором Международного реабилитационного лагеря «Барретстаун» в Ирландии. В книге приводятся также впечатления волонтеров, участвовавших в реабилитационной программе, дается обзор международных реабилитационных лагерей для детей, перенесших тяжелые заболевания.
Катерина Гордеева
«Победить рак»
Книга журналистки Катерины Гордеевой* о том, как справиться с отчаянием и найти в себе силы бороться с болезнью. Герои книги — те, кто столкнулся с проблемой онкологии, те, кто живет рядом с нами: Михаил Горбачев, Лайма Вайкуле, Эммануил Виторган, Людмила Улицкая. Главная героиня книги — Марина Пак, врач, ставшая пациентом, но сумевшая вернуться в жизнь после рака. *Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено российским физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.