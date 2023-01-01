Такое кино

Художественные фильмы
Легендарная комедия, не нуждающаяся в рекомендациях. Парализованный в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, — молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений.
Чудесная трагикомедия о молодом преуспевающем журналисте Адаме — он готовится выпустить сенсационную статью о вулканах в Европе. Он не курит, не пьет, ведёт здоровый образ жизни, не водит машину, потому что это опасно. Кроме того, у нашего героя есть всё для счастья: прекрасный дом, любимая девушка, хорошая работа.
Но вот беда: его планам помешали неожиданные боли в спине. После визита к врачу Адам узнает правду: у него рак с редкой мутацией хромосом, не поддающейся лечению. Что делать? Как жить дальше? Как не сойти с ума? Можно ли выйти победителем в битве с медленной смертью?
Ризван Кхан, мусульманин из Индии, переезжает в Сан-Франциско и живет со своим братом и невесткой. Ризван, страдающий от Синдрома Аспергера, влюбляется в Мандиру. Несмотря на протесты его семьи, они женятся и начинают вместе небольшой бизнес. Они живут счастливо до 11 сентября 2001 года, когда отношение к мусульманам резко меняется. Когда происходит трагедия, Мандира оказывается раздавленной и их отношения дают трещину. Ризван растерян и очень расстроен тем, что любовь всей его жизни покинула его. Чтобы вернуть ее, он предпринимает трогательное и вдохновляющее путешествие через всю Америку.