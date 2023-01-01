Такое кино

Чудесная трагикомедия о молодом преуспевающем журналисте Адаме — он готовится выпустить сенсационную статью о вулканах в Европе. Он не курит, не пьет, ведёт здоровый образ жизни, не водит машину, потому что это опасно. Кроме того, у нашего героя есть всё для счастья: прекрасный дом, любимая девушка, хорошая работа.

Но вот беда: его планам помешали неожиданные боли в спине. После визита к врачу Адам узнает правду: у него рак с редкой мутацией хромосом, не поддающейся лечению. Что делать? Как жить дальше? Как не сойти с ума? Можно ли выйти победителем в битве с медленной смертью?