НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

Фонд сотрудничает буквально со всеми отделениями НМИЦ ДГОИ. Здесь работает несколько больничных координаторов от фонда «Подари жизнь», а также координаторы адресной помощи.

Помощь оказывается строго по медицинским или социальным показаниям, которые должны подтверждаться документами.