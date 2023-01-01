НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
117997, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1
Тропарево, Юго-Западная, Беляево, Калужская
+7 (495) 287-65-70 (справочная служба); +7 (495) 287-65-81 (поликлиника)
Фонд не занимается вопросами госпитализации в клинику!
Какую помощь можно получить
Фонд сотрудничает буквально со всеми отделениями НМИЦ ДГОИ. Здесь работает несколько больничных координаторов от фонда «Подари жизнь», а также координаторы адресной помощи.
Помощь оказывается строго по медицинским или социальным показаниям, которые должны подтверждаться документами.
Фонд в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
Офис фонда в клинике
Корпус АГ, 2 этаж,
комната 028
Юлия Болейнингер,
руководитель отдела координаторских программ