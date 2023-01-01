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Клиники

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

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Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва (НМИЦ ДГОИ) специализируется на лечении детей с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

Адрес:

117997, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1

Метро:

Тропарево, Юго-Западная, Беляево, Калужская

Телефон:

+7 (495) 287-65-70 (справочная служба); +7 (495) 287-65-81 (поликлиника)

Сайт:

http://www.fnkc.ru

Внимание!

Фонд не занимается вопросами госпитализации в клинику!

Какую помощь можно получить

Фонд сотрудничает буквально со всеми отделениями НМИЦ ДГОИ. Здесь работает несколько больничных координаторов от фонда «Подари жизнь», а также координаторы адресной помощи.

Помощь оказывается строго по медицинским или социальным показаниям, которые должны подтверждаться документами.

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Фонд в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

Офис фонда в клинике

Корпус АГ, 2 этаж,
комната 028

Юлия Болейнингер,
руководитель отдела координаторских программ

julia.boleyninger@podari-zhizn.ru

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