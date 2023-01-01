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Клиники

НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко

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Сегодня Национальный центр нейрохирургии — главная нейрохирургическая клиника России. Здесь лечатся наши подопечные с опухолями центральной нервной системы и некоторыми другими заболеваниями.

НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко

Адрес:

125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д. 16

Метро:

Маяковская

Телефон:

+7 (499) 972 - 86 - 68 (многоканальный)

Сайт:

http://www.nsi.ru

Внимание!

Записаться на консультацию можно по телефону, на сайте клиники https://www.nsi.ru/patients/konsultatsii/ или очно в регистратуре.

Какую помощь можно получить

Пациенты клиники (в возрасте до 25 лет включительно) в ряде случаев получают помощь от фонда в оплате лечения. Гражданам РФ с профильными диагнозами может быть оплачено лечение в случаях, если оно не подпадает под квоты на ОМС/ВМП или если квоты на нужное лечение закончились. Иностранным гражданам с опухолями центральной нервной системы может быть оказана помощь в оплате хирургического лечения.

Фонд также оказывает помощь с лекарствами по заявкам врачей (обычно препараты покупаются для клиники; адресная помощь в покупке лекарств оказывается в исключительных случаях и строго гражданам РФ). В индивидуальном порядке рассматривается оплата диагностических исследований. В особых случаях фонд помогает с закупкой предметов медицинского оборудования для индивидуального пользования: аспираторов, инвалидных колясок, ходунков и др.

Пациентам с одним сопровождающим может быть оказана помощь с проживанием (на время прохождения лучевой терапии, в период между госпитализациями). Оплата транспортировки производится по ходатайству врачей клиники, в индивидуальном порядке оказывается также помощь с перевозкой по городу (автоволонтеры, такси). 

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Фонд в НМИЦ нейрохирургии

Офис фонда в клинике

Хирургический корпус, эт. 5, каб. 512

Ирина Полухина

irina.prashchikina@podari-zhizn.ru

Наталия Михеева

n.mikheeva@podari-zhizn.ru

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