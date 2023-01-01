НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко

Пациенты клиники (в возрасте до 25 лет включительно) в ряде случаев получают помощь от фонда в оплате лечения. Гражданам РФ с профильными диагнозами может быть оплачено лечение в случаях, если оно не подпадает под квоты на ОМС/ВМП или если квоты на нужное лечение закончились. Иностранным гражданам с опухолями центральной нервной системы может быть оказана помощь в оплате хирургического лечения.

Фонд также оказывает помощь с лекарствами по заявкам врачей (обычно препараты покупаются для клиники; адресная помощь в покупке лекарств оказывается в исключительных случаях и строго гражданам РФ). В индивидуальном порядке рассматривается оплата диагностических исследований. В особых случаях фонд помогает с закупкой предметов медицинского оборудования для индивидуального пользования: аспираторов, инвалидных колясок, ходунков и др.

Пациентам с одним сопровождающим может быть оказана помощь с проживанием (на время прохождения лучевой терапии, в период между госпитализациями). Оплата транспортировки производится по ходатайству врачей клиники, в индивидуальном порядке оказывается также помощь с перевозкой по городу (автоволонтеры, такси).