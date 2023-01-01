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Клиники

Российская детская клиническая больница

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Именно с работы в Российской детской клинической больницы началась история фонда «Подари жизнь». И до сих пор сотрудничество с этой клиникой имеет для нас огромное значение.

Российская детская клиническая больница

Адрес:

117513, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 117

Метро:

Тропарево, Юго-Западная, Беляево, Калужская

Телефон:

+7 (495) 936 - 90 - 09, +7 (495) 434 - 10 - 00

Сайт:

http://www.rdkb.ru

Внимание!

Фонд не занимается вопросами госпитализации в клинику!

Какую помощь можно получить

Фонд помогает пациентам нескольких отделений клиники с обеспечением необходимыми лекарствами и оплатой диагностических исследований. Также оказываются различные виды социальной помощи: помощь с транспортом, с проживанием на амбулаторных квартирах, с обеспечением услуг по уходу.

Фонд оказывает помощь пациентам больницы, являющимся гражданами РФ. Оплата лечения пациентов старше 18 лет может осуществляться только в отдельных случаях по решению медицинского отдела фонда.

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Фонд в РДКБ

Офис фонда в клинике

2-й корпус РДКБ, этаж 3, каб. 209.

Виктория Сергеева

victoria.sergeeva@podari-zhizn.ru

Надежда Алахтаева

n.alakhtaeva@podari-zhizn.ru

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