Российская детская клиническая больница
117513, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 117
Тропарево, Юго-Западная, Беляево, Калужская
+7 (495) 936 - 90 - 09, +7 (495) 434 - 10 - 00
Фонд не занимается вопросами госпитализации в клинику!
Какую помощь можно получить
Фонд помогает пациентам нескольких отделений клиники с обеспечением необходимыми лекарствами и оплатой диагностических исследований. Также оказываются различные виды социальной помощи: помощь с транспортом, с проживанием на амбулаторных квартирах, с обеспечением услуг по уходу.
Фонд оказывает помощь пациентам больницы, являющимся гражданами РФ. Оплата лечения пациентов старше 18 лет может осуществляться только в отдельных случаях по решению медицинского отдела фонда.
Фонд в РДКБ
Офис фонда в клинике
2-й корпус РДКБ, этаж 3, каб. 209.
Виктория Сергеева
Надежда Алахтаева