Российская детская клиническая больница

Фонд помогает пациентам нескольких отделений клиники с обеспечением необходимыми лекарствами и оплатой диагностических исследований. Также оказываются различные виды социальной помощи: помощь с транспортом, с проживанием на амбулаторных квартирах, с обеспечением услуг по уходу.

Фонд оказывает помощь пациентам больницы, являющимся гражданами РФ. Оплата лечения пациентов старше 18 лет может осуществляться только в отдельных случаях по решению медицинского отдела фонда.