Анемией называется состояние, при котором концентрация гемоглобина в крови понижена по сравнению с нормальной; при этом число эритроцитов практически всегда также снижено. Различают анемию легкой, средней и тяжелой степени.

Из-за недостаточного уровня гемоглобина нарушается транспорт кислорода к органам и тканям. Возникают слабость, утомляемость, плохая переносимость физических нагрузок, одышка, усиленное сердцебиение, чувство общего недомогания. Еще один существенный признак анемии – бледность кожи и слизистых оболочек.

Анемия не самостоятельное заболевание, а состояние, которое может быть проявлением целого ряда различных болезней и нарушений. Развитие анемии может быть вызвано недостатком железа и витаминов в пище, кровотечениями, инфекциями, аутоиммунными процессами, заболеваниями кроветворной системы (например, лейкозом) и многими другими причинами. Существуют и наследственные анемии - анемия Даймонда-Блекфана, анемия Фанкони и др. Способ лечения анемии зависит от вызвавшей ее причины.