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Медицинский справочник
Словарь медицинских терминов

Аплазия

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Обычное значение термина «аплазия» в медицине – это врожденное отсутствие или недоразвитие какого-то органа. В гематологии термин «аплазия» обычно используется применительно к аплазии костного мозга (аплазии кроветворения) и означает состояние, при котором кроветворная функция костного мозга резко подавлена.

При костномозговой аплазии развивается панцитопения, то есть состояние дефицита всех клеток крови – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Глубокая панцитопения опасна для жизни.

Костномозговая аплазия характерна для некоторых заболеваний (таких как апластическая анемия), а также может развиться в результате интенсивной цитостатической химиотерапии, облучения и постоянного воздействия некоторых токсичных химических веществ.

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