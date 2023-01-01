Обычное значение термина «аплазия» в медицине – это врожденное отсутствие или недоразвитие какого-то органа. В гематологии термин «аплазия» обычно используется применительно к аплазии костного мозга (аплазии кроветворения) и означает состояние, при котором кроветворная функция костного мозга резко подавлена.

При костномозговой аплазии развивается панцитопения, то есть состояние дефицита всех клеток крови – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Глубокая панцитопения опасна для жизни.

Костномозговая аплазия характерна для некоторых заболеваний (таких как апластическая анемия), а также может развиться в результате интенсивной цитостатической химиотерапии, облучения и постоянного воздействия некоторых токсичных химических веществ.