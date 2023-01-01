Аутосомно-доминантное наследование заболеваний – вид наследования, при котором генетическая обусловленная болезнь проявляется в случае, если у человека есть хотя бы один соответствующий ей «дефектный» ген, причем этот ген не содержится в половых (Х и Y) хромосомах. Генетический дефект может быть унаследован от любого из родителей. Мальчики и девочки болеют с одинаковой частотой.



Схема наследования

Из схемы видно, что если хотя бы у одного из родителей есть соответствующий генетический дефект, то у него развивается заболевание, и с вероятностью 50% это заболевание передастся ребенку.

Примеры болезней с аутосомно-доминантным наследованием – хорея Хантингтона, синдром Марфана, нейрофиброматоз типа I, предположительно также анемия Даймонда-Блэкфана.