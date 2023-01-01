Базофилы, базофильные гранулоциты – одна из трех разновидностей гранулоцитов. В норме они составляют 0-1% всех лейкоцитов крови. Базофилы можно отличить от других гранулоцитов при микроскопическом исследовании окрашенного образца крови: гранулы в их цитоплазме окрашиваются красителем азур-эозином в фиолетовый цвет, а ядра имеют характерную форму.

Базофилы – самые малочисленные лейкоциты человека. Они играют роль в возникновении аллергических и воспалительных реакций. Кроме того, они участвуют в регуляции свертываемости крови и в контроле проницаемости кровеносных сосудов.



Базофил