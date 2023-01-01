Биохимический анализ крови – лабораторный метод исследования, который позволяет по составу крови оценить обмен веществ и функцию различных органов, таких как сердце, печень, почки, поджелудочная железа. Биохимический анализ широко применяется при диагностике различных заболеваний. Кровь для биохимического анализа берется из вены, натощак.

В ходе биохимического анализа могут определяться десятки параметров.

Уровень общего белка – показатель белкового обмена. Отдельно определяются важнейшие разновидности белков: альбумин и различные глобулины. Уровень глюкозы характеризует обмен углеводов. Показатели жирового обмена – общий холестерин, липопротеины низкой (ЛПНП) и высокой (ЛПВП) плотности, триглицериды.

Билирубин – пигмент желчи, продукт распада гемоглобина. Обычно в анализе указывается не только общий уровень билирубина, но также отдельно прямой (связанный) и непрямой (свободный) билирубин.

Функцию печени характеризуют также уровни ферментов: аланиламинотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ), щелочной фосфатазы (ЩФ). Изменения уровня того или иного из этих ферментов могут наблюдаться не только при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, но и при других состояниях. Уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ) учитывается при диагностике инфаркта миокарда, гемолитических анемий, заболеваний печени и некоторых злокачественных опухолей.

Для оценки функции почек особенно важны уровни мочевины и креатинина.

Ревматоидный фактор (РФ) используется в диагностике аутоиммунных заболеваний. Уровень С-реактивного белка (СРБ) повышается при острых воспалительных процессах и некоторых других состояниях.

Аномальные уровни электролитов (натрия, калия, магния, кальция, хлора) позволяют обнаружить различные нарушения обмена веществ.

В рамках биохимического анализа могут определяться и другие параметры. Повышение или понижение любого показателя по сравнению с нормой имеет много возможных причин. Достоверные выводы может сделать только врач.