Биопсия – процедура, в ходе которой производится взятие образца какой-либо ткани из организма больного для ее исследования. Так, биопсия опухолей почти всегда необходима для их точной диагностики и, соответственно, для назначения необходимой терапии. При диагностике ряда гематологических заболеваний необходима биопсия костного мозга. Биопсия может проводиться и при диагностике других заболеваний, включая воспалительные и эндокринные.

Существуют разные виды биопсии. При эксцизионной биопсии хирургически удаляется все исследуемое новообразование или орган, а потом анализируется его фрагмент. При инцизионной биопсии хирургически забирается часть исследуемого образования. При аспирационной биопсии производится прокол специальной полой иглой с «закачиванием» (аспирацией) материала в шприц. В зависимости от расположения и типа исследуемого образования используются и другие методы биопсии. После забора материала производятся исследования клеток и тканей во взятом образце.

Для взятия образца костного мозга с целью его исследования используется либо костномозговая пункция c аспирацией клеток костного мозга, либо трепанобиопсия – вид биопсии, при котором с помощью специальной иглы извлекается небольшой «столбик» костной ткани вместе с костным мозгом. Необходимость применения того или иного метода определяет врач.