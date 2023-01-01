Бластные клетки — незрелые клетки, которые при созревании превращаются в функциональные клетки крови.

В крови, текущей по кровеносным сосудам, в норме не обнаруживается значимое содержание бластных клеток, так как из костного мозга в кровоток должны переходить созревшие, функциональные клетки. Сам костный мозг содержит бластные клетки, но у здорового человека их не должно быть больше определенного количества.

При острых лейкозах содержание бластных клеток в костном мозге и крови повышается, причем они содержат генетический дефект, ведущий к нарушению клеточного деления и созревания. Такие бластные клетки (анаплазированные бласты) не превращаются в зрелые функциональные клетки, а интенсивно делятся дальше, производя потомков с тем же генетическим дефектом. Накопление бластных клеток мешает нормальному кроветворению, что обусловливает клинические проявления лейкоза.

Классификация лейкозов основана на том, какие именно бластные клетки являются основой болезни. При остром лимфобластном лейкозе это лимфобласты, то есть предшественники лимфоцитов. При остром миелобластном лейкозе — миелобласты, то есть предшественники гранулоцитов. При некоторых лейкозах опухолевые клетки несут черты и других видов бластных клеток: монобластов, мегакариобластов, эритробластов. Различают также недифференцированные бласты — самые ранние предшественники клеток крови.

Исследования бластных клеток и контроль их содержания в костном мозге, периферической крови, ликворе очень важны для диагностики и лечения лейкозов.



Лимфобласт



Миелобласт