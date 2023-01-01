Диссеминированное внутрисосудистое свертывание

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром, тромбогеморрагический синдром) – опасное осложнение ряда заболеваний. При ДВС-синдроме нарушается регуляция свертывания крови, в результате чего в кровеносных сосудах по всему организму образуются мелкие кровяные сгустки. Ухудшается кровоснабжение внутренних органов, могут возникнуть нарушения их работы вплоть до полиорганной недостаточности. Кроме того, в образовавшихся многочисленных сгустках содержатся тромбоциты и нужные для свертывания белки, поэтому у больного развивается повышенная кровоточивость: кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки, кровотечения (так, нередки сильные кровотечения из мест прокола вен).

В онкогематологии среди возможных причин возникновения ДВС-синдрома можно прежде всего назвать некоторые инфекционные осложнения противоопухолевой терапии. ДВС-синдром встречается и при других состояниях – например, при остром промиелоцитарном лейкозе.