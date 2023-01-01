В гематологии донором называют человека, который предоставляет свою кровь или ее компоненты для лечения других людей, а также для производства лекарственных препаратов.

Существует донорство цельной крови, плазмы крови, тромбоцитов, эритроцитов и гранулоцитов. При донорстве цельной крови у донора забирают стандартную дозу крови (450 мл). При донорстве отдельных компонентов крови применяют прерывистый или аппаратный аферез для отделения нужных компонентов, возвращая донору все остальные компоненты.

При подборе донора крови для конкретного больного учитывается совместимость по группе крови и резус-принадлежности, а также, возможно, по другим факторам.

Существует также понятие «донор костного мозга» или «донор стволовых клеток». Это человек, который отдает гемопоэтические стволовые клетки своего костного мозга или периферической крови для трансплантации больному. Подбор донора костного мозга для конкретного больного – сложная процедура, которая производится по принципу тканевой совместимости донора и реципиента. Интересно, что совпадение групп крови при этом не является обязательным. Донор может быть родственным (например, брат или сестра больного) или неродственным, найденным через донорский регистр.

Донорство крови и костного мозга спасает жизни и при этом в подавляющем большинстве случаев не приводит к вредным последствиям для здоровья донора.





Пакеты с донорской кровью