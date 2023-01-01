Экстракорпоральный фотоферез – метод, используемый при лечении больных с некоторыми иммунными нарушениями. Среди подопечных фонда «Подари жизнь» это, как правило, пациенты после трансплантации костного мозга, страдающие от хронической реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), не поддающейся обычной терапии.

Для облегчения состояния этих больных используется следующий метод. Методом афереза из крови собирают лейкоциты (белые клетки крови), обрабатывают светочувствительным веществом и облучают светом с определенной длиной волны, после чего вводят обратно в организм. Отсюда понятно и название метода: сочетание афереза и световой (фото) обработки, причем слово «экстракорпоральный» означает, что обработка происходит вне организма пациента.

В ходе проведенных таким образом процедур фотофереза клетки, вызывающие нежелательные иммунные реакции, частично погибают, а частично теряют свою активность. Но так как за одну процедуру удается обработать лишь небольшую часть клеток, эти сеансы должны неоднократно повторяться. В случае успеха экстракорпоральный фотоферез позволяет значительно улучшить состояние и качество жизни у пациентов с РТПХ.