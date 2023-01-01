Эозинофилы, эозинофильные гранулоциты – одна из разновидностей гранулоцитов. В норме они составляют 0,5-5% всех лейкоцитов крови. Эозинофилы можно отличить от других гранулоцитов при микроскопическом исследовании окрашенного образца крови: гранулы в их цитоплазме окрашиваются кислым красителем (эозином) в алый цвет, а ядра имеют легко узнаваемую двудольчатую форму.

Эозинофилы играют определенную роль в защите организма от некоторых видов паразитов (в частности, глистов), а также в развитии и регуляции аллергических реакций. Повышенное число эозинофилов в крови (эозинофилия) может наблюдаться при целом ряде болезней и патологических состояний: при аллергических заболеваниях, паразитарных инвазиях, некоторых иммунодефицитах.



Эозинофил