Эритроциты – красные клетки крови. Строение этих безъядерных клеток идеально приспособлено для выполнения их основной функции: переноса кислорода от легких ко всем органам и тканям организма. Возможность такого переноса обеспечивается благодаря важнейнему белку эритроцитов – гемоглобину, который способен связывать и отдавать кислород.

Эритроциты составляют приблизительно 40–45% объема крови. У взрослых мужчин нормальный уровень эритроцитов – приблизительно 4,5–5,5 миллиона на 1 мм3 крови; у женщин – 3,7–4,7 миллиона на 1 мм3. Среднее время жизни эритроцитов – около 4 месяцев.

При различных заболеваниях крови могут изменяться количество, форма, размеры и цвет эритроцитов. Повышенное количество эритроцитов называется эритроцитозом, пониженное – эритропенией. Следствием эритропении является снижение содержания гемоглобина в крови, то есть анемия.

Предшественниками эритроцитов в процессе кроветворения являются эритробласты, которые затем превращаются в нормобласты (нормоциты). Утрачивая ядро, эти последние превращаются в ретикулоциты – незрелые формы, которые вскоре созревают в обычные эритроциты.



Эритроциты