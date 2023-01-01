Гаплоидентичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (гаплотрансплантация, гапло-ТГСК) — разновидность аллогенной трансплантации, при которой используется не полностью совместимый родственный донор.

На первых порах гапло-ТГСК проводилась только тогда, когда полностью совместимого родственного донора не было, а совместимого неродственного донора подобрать не удавалось. Ведь долгое время показатели излечения и восстановления при гаплотрансплантациях уступали таковым при пересадках от совместимых неродственных доноров. Но в последние годы процент успешных гаплотрансплантаций у детей и молодых взрослых постоянно растет с развитием современных технологий, восстановление происходит быстрее и связано с меньшим числом осложнений. Поэтому сфера применения гаплотрансплантаций постоянно расширяется, особенно при острых лейкозах (когда запас времени для поиска донора может быть очень ограниченным), и в ряде детских клиник они уже становятся приоритетным методом по сравнению с трансплантациями от неродственных доноров.

При гапло-ТГСК донором чаще всего служит один из родителей ребенка — мать или отец. Каждый из родителей иммунологически как минимум на 50% совместим с ребенком; фактическая же степень совместимости может быть и выше. Донорами при гапло-ТГСК бывают также братья и сестры, не полностью генетически совместимые с пациентом, существенно реже — другие родственники.

Ввиду неполной совместимости донора и реципиента при гапло-ТГСК обычно необходимы специальные меры для снижения риска опасных иммунных осложнений, прежде всего тяжелых форм реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Поэтому применяются специальные методы, такие как, например, предварительная обработка трансплантата с использованием процедур клеточной селекции. Для этого требуются дорогостоящие приборы, материалы и реагенты.