Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Получить помощь
Медицинский справочник
Словарь медицинских терминов

Гемобластозы

Поделиться:

Гемобластозами называют опухолевые заболевания, которые развиваются из клеток кроветворной и лимфоидной ткани.

Выделяют два основных класса гемобластозов. К первому классу относятся главным образом различные лейкозы – системные процессы с первичным поражением костного мозга. Ко второму классу относятся лимфомы: Ходжкина и разнообразные неходжкинские.

Среди опухолевых заболеваний у детей гемобластозы играют ведущую роль. Так, самое распространенное онкологическое заболевание детского возраста – острый лимфобластный лейкоз. Лимфомы также занимают одно из первых мест по частоте встречаемости у детей. Во взрослом возрасте доля гемобластозов среди всех случаев онкозаболеваний постепенно снижается до нескольких процентов.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari