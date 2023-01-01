Гемобластозами называют опухолевые заболевания, которые развиваются из клеток кроветворной и лимфоидной ткани.

Выделяют два основных класса гемобластозов. К первому классу относятся главным образом различные лейкозы – системные процессы с первичным поражением костного мозга. Ко второму классу относятся лимфомы: Ходжкина и разнообразные неходжкинские.

Среди опухолевых заболеваний у детей гемобластозы играют ведущую роль. Так, самое распространенное онкологическое заболевание детского возраста – острый лимфобластный лейкоз. Лимфомы также занимают одно из первых мест по частоте встречаемости у детей. Во взрослом возрасте доля гемобластозов среди всех случаев онкозаболеваний постепенно снижается до нескольких процентов.