Гемоглобин – белок эритроцитов крови, необходимый для транспорта кислорода. Гемоглобин связывается с кислородом в капиллярах легких и затем отдает его органам и тканям тела. Этот же белок участвует в транспорте углекислого газа обратно в легкие от органов и тканей. Гемоглобин состоит из четырех белковых цепей и железосодержащей группы, которая называется гемом.

Основная форма человеческого гемоглобина – так называемый гемоглобин А. Есть и другие формы: гемоглобин А2 (около 3% гемоглобина у здорового взрослого человека), фетальный гемоглобин F (основная форма у плода во внутриутробном периоде) и т.д. У больных некоторыми наследственными заболеваниями кроветворной системы, такими как талассемии, встречаются и другие варианты этого белка с разной способностью к переносу кислорода.

У взрослых мужчин нормальный уровень гемоглобина составляет 130-160 граммов на литр (г/л), у женщин – 120-140 г/л. У детей нормативы зависят от возраста. При пониженном уровне гемоглобина обычно говорят об анемии. Резкое превышение уровня гемоглобина (как правило, в сочетании с высоким числом эритроцитов) также неблагоприятно и может быть признаком заболевания.



Модель пространственной структуры молекулы гемоглобина