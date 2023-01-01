Группы крови (система ABO)

Кровь относят к той или иной группе крови в зависимости от наличия на поверхности эритроцитов определенных молекул-антигенов, обозначаемых А и В. Кровь конкретного человека может относиться к одной из четырех групп: на эритроцитах нет ни одной из этих двух молекул (группа О), есть только молекулы А (группа А), есть только В (группа В) и есть оба вида антигенов – как А, так и В (группа АВ).

В России группы крови традиционно нумеруют римскими цифрами: группа O обозначается как I, А как II, B как III и AB как IV. Применяются и двойные обозначения: O(I), A(II), B(III) и AB(IV).

Наряду с антигенами A и B существуют также «парные» к ним белки плазмы крови: α и β. Плазма крови группы O(I) содержит оба белка – α и β, плазма крови группы II(А) – только β, плазма крови группы III(B) – только α, а плазма крови группы IV(АВ) – ни α, ни β.

Определение групп крови играет ключевую роль при переливании компонентов крови. Если перелить донорские эритроциты с антигеном А реципиенту, у которого в плазме крови присутствует белок α (или же эритроциты с антигеном В – реципиенту с белком β в плазме крови), произойдет явление агглютинации – эритроциты будут «склеиваться» между собой и подвергаться гемолизу, то есть разрушению. Такая ситуация недопустима.

Раньше считалось, что человек с I группой крови – это «универсальный донор», а с IV группой – «универсальный реципиент». Сейчас переливания производятся почти исключительно «группа в группу», т.е. у донора должна быть та же группа крови, что и у реципиента. При переливании компонентов крови учитывается также резус-принадлежность донора и реципиента.

Группа крови остается неизменной в течение всей жизни человека. Она может измениться только после аллогенной трансплантации костного мозга, если у донора и у реципиента стволовых клеток были разные группы крови.



Таблица групп крови