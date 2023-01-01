Химеризмом называется состояние, при котором в одном организме сосуществуют генетически различные клетки.

Для гематологии существенна проблема химеризма после аллогенной трансплантации костного мозга. В идеале через некоторое время после трансплантации все клетки крови должны быть замещены донорскими; в этом случае говорят о полном донорском химеризме. Достижение полного донорского химеризма занимает некоторый промежуток времени, иногда довольно значительный. До этого момента в организме сосуществуют донорские и собственные клетки крови; это состояние частичного, или смешанного химеризма. Чтобы ускорить наступление полного донорского химеризма, могут применяться дополнительные вливания донорских лимфоцитов.

Регулярный контроль химеризма после аллогенной трансплантации очень важен; он позволяет следить за процессом приживления и принимать своевременные меры при обнаружении признаков отторжения трансплантата или рецидива заболевания.