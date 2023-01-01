Химиотерапия (ХТ) означает лечение какого-либо заболевания с помощью химиопрепаратов, то есть химических соединений, применяемых обычно для уничтожения опухолевых клеток или возбудителей инфекций. В обиходе слово «химиотерапия» чаще употребляется в более узком смысле, только по отношению к лечению злокачественных опухолей.

Самую большую группу препаратов противоопухолевой химиотерапии составляют цитостатики. Смысл цитостатической химиотерапии при онкологических заболеваниях заключается в том, что она повреждает интенсивно делящиеся клетки, к которым и относятся клетки опухоли. Однако другие быстро делящиеся клетки также страдают при ХТ; прежде всего это кроветворные клетки костного мозга, клетки волосяных фолликулов и слизистых оболочек, в том числе желудочно-кишечного тракта. С этим связаны основные побочные эффекты ХТ: подавление выработки клеток крови с развитием цитопении; выпадение волос (облысение, алопеция); стоматит; желудочно-кишечные симптомы – тошнота, рвота, боли, поносы или запоры. Многие химиопрепараты токсичны также для сердца, печени, почек и других органов.

ХТ обычно проводится курсами, между которыми организм постепенно восстанавливается. Химиотерапевтическим протоколом называется программа лечения конкретного заболевания, описывающая дозировки, последовательность, периодичность, способы введения химиопрепаратов, а также весь комплекс мероприятий, направленных на предотвращение их токсического действия.

Под монохимиотерапией понимают химиотерапию одним лекарством. Для лечения онкогематологических заболеваний, как правило, применяют полихимиотерапию (ПХТ), то есть лечение несколькими лекарствами с различным механизмом действия.

Химиотерапевтические препараты могут приниматься перорально (через рот), но основной способ их введения – внутривенный. Для длительного лечения в вену устанавливают катетер. Такая химиотерапия, которая действует на весь организм в целом, называется системной. Но иногда применяется регионарная или локальная химиотерапия, при которой химиопрепараты вводятся непосредственно в пораженный болезнью орган или систему органов или же в саму опухоль. Так, например, при опухолевом поражении центральной нервной системы препараты могут вводиться интратекально (под паутинную оболочку спинного мозга) или интравентрикулярно (в желудочки головного мозга, например, через резервуар Оммайя). А при ретинобластоме нередко используется селективная интраартериальная химиотерапия (СИАХТ), в ходе которой химиопрепарат вводится непосредственно в глазную артерию, и интравитреальная химиотерапия (ИВХТ), когда препараты вводятся в стекловидное тело глаза: тем самым в пораженном органе создается более высокая концентрация лекарства при сравнительно небольшом воздействии на весь остальной организм.

Так как эффект многих препаратов при ХТ основан на подавлении деления клеток, то эти лекарства имеют довольно широкий спектр действия. Однако существуют и лекарства, прицельно действующие на определенные звенья конкретных опухолевых процессов (таргетная терапия).

При некоторых опухолевых заболеваниях лечение основано исключительно на химиотерапии; в других случаях она применяется в сочетании с облучением и/или хирургическим удалением опухоли. Известно понятие адъювантной химиотерапии, когда ХТ проводится после удаления опухоли для снижения риска рецидива. Неоадъювантная химиотерапия производится до удаления опухоли, чтобы уменьшить ее размеры и распространенность.

Сейчас в арсенале онкологов и гематологов есть огромное количество химиопрепаратов с различыми механизмами воздействия на опухолевые клетки. Во многих онкологических клиниках существуют специальные химиотерапевтические отделения. Врачи, специализирующиеся на ХТ, называются химиотерапевтами.



Капельница с циклофосфамидом – химиотерапевтическим препаратом