Иммунофенотипирование – метод определения типа клеток путем изучения молекул, присутствующих на их поверхности. На клетки воздействуют моноклональными антителами к определенному белку-антигену и смотрят, присоединяются ли эти антитела к клеткам. При этом антитела несут флуоресцентную метку, а значит, «меченые» и «немеченые» клетки можно легко различить с использованием специальных приборов.

Иммунофенотипирование – важный исследовательский и диагностический метод анализа клеток крови, костного мозга, лимфоузлов и т.д. Он используется при диагностике ряда злокачественных, аутоиммунных, наследственных и инфекционных заболеваний, но в гематологии особенно существенна его роль в точной диагностике лейкозов и лимфом. Иммунофенотипирование позволяет определить вид опухолевых клеток и степень их зрелости, тем самым идентифицируя конкретный вариант болезни.

Меченые клетки при иммунофенотипировании удобно анализировать методом проточной цитометрии. Проточный цитометр – прибор, позволяющий классифицировать тысячи клеток в секунду. Подсчет количеств тех или иных клеток в образце и их соотношений важен для диагностики, изучения ответа на терапию, раннего обнаружения рецидива болезни, контроля состава трансплантата при трансплантации костного мозга и т.д.