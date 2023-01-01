Иммуносупрессивные препараты

Иммуносупрессивная терапия – терапия с целью подавления нежелательных иммунных реакций организма.

Так, иммуносупрессивная терапия применяется для лечения аутоиммунных болезней, то есть болезней, при которых иммунная система организма атакует его собственные органы и ткани. При трансплантации органов иммуносупрессивная терапия необходима для предотвращения отторжения трансплантированного органа. После аллогенной трансплантации костного мозга эта терапия нужна также для профилактики и лечения острой и/или хронической реакции «трансплантат против хозяина», которая вызвана иммунной атакой донорских лимфоцитов на организм больного.

Иммуносупрессивная терапия влечет за собой повышенный риск инфекционных осложнений и должна сочетаться с мерами по снижению риска инфекций.

Иммуносупрессивным действием обладают глюкокортикоиды, цитостатики, некоторые препараты таргетной терапии и многие другие лекарства: циклоспорин, такролимус (програф), сиролимус (рапамун), мофетил микофенолят (селлсепт) и т.д. Сравнительно недавно началось также применение моноклональных антител, которые позволяют избирательно воздействовать на определенные клетки иммунной системы.