Инфузионная система — это компонент медицинского оборудования, предназначенный для внутривенного введения пациенту различных растворов: лекарств, биологических жидкостей, компонентов крови, а также для парентерального введения питательных растворов. Инфузионные системы применяются, когда необходимо длительное непрерывное введение в организм различных жидкостей с высокой точностью дозирования.

Инфузионная система или станция состоит из нескольких инфузоматов и/или перфузоров. Инфузомат и перфузор представляют собой инфузионные насосы и отличаются лишь разными видами подачи жидкости. Основное их предназначение — длительное непрерывное введение пациенту различных растворов с высокой точностью дозирования. С их помощью можно программировать и контролировать объем, концентрацию, скорость введения растворов и лекарств.

Объединенные в инфузионную систему или станцию, инфузоматы и перфузоры позволяют вводить несколько растворов одновременно в нужной очередности. Все аппараты могут быть снабжены специальными стойками на колесиках, что позволяет пациенту передвигаться при необходимости по палате и больнице.

В онкологии пациент получает очень много разных препаратов на всем протяжении лечения. Помимо основной химиотерапии, существует так называемая сопроводительная терапия: антибиотики, противогрибковые препараты. Большинство лекарств вводится именно внутривенно: с одной стороны, это помогает достичь большего терапевтического эффекта, с другой — ввести лекарство несмотря на стандартные побочные эффекты химиотерапии — тошноту и рвоту.

Кроме лекарств, пациенту бывают нужны переливания компонентов крови, введение питательных растворов и других веществ, необходимых для поддержания жизнедеятельности всего организма. Все эти растворы также должны вводиться непосредственно в кровоток. Причем необходимо соблюдать строгую последовательность и временные промежутки между введениями, а для современных лекарственных препаратов очень важны и скорость введения, объем и концентрация каждой дозы при впрыскивании. Для этих задач в современной медицине и применяются высокотехнологичные капельницы — инфузоматы и перфузоры.