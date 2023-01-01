Инфузоматы — это электронные приборы, позволяющие проводить химиотерапию онкологическим больным на самом современном технологическом уровне. Инфузомат контролирует все параметры при поступления химиопрепаратов в организм, например скорость подачи и объем вводимых препаратов. Это жизненно важная функция прибора, так как все препараты даже легкой химиотерапии очень токсичны и при излишне быстром поступлении в кровь могут вызывать серьезные поражения организма вплоть до смерти. С другой стороны, недополучение необходимого для борьбы со злокачественными клетками количества химиопрепаратов может привести к полному отсутствию эффекта от лечения, и получится, что больной ребенок подвергался существенному риску при введении лекарств, но при этом борьба с его основным заболеванием не велась должным образом. Также инфузоматы используют и при введении других лекарственных препаратов, необходимых при лечении онкологических заболеваний — например, при возникновении тяжелых побочных эффектов от химио- или лучевой терапии, когда больному требуется экстренная помощь для борьбы с осложнениями.

Инфузомат также обеспечивает максимально возможный комфорт для больного: с ним ребенок может перемещаться по отделению, выходить в игровые комнаты и даже участвовать в общих развлечениях, так как инфузомат оснащен батареями и может функционировать без подключения к электрической сети несколько часов.

Наконец, современные инфузоматы снабжены целым рядом функций, делающих получение внутривенных инфузий максимально эффективными и безопасными: разноуровневые сигналы тревоги, удобные панели и интерфейс управления и незначительный вес.