Келл, или Келл-Челлано – система антигенов (то есть молекул, распознаваемых иммунной системой) на поверхности эритроцитов. Для простоты можно разделить всех людей на тех, у кого нет определенного антигена из этой системы (келл-отрицательные), и тех, у кого он присутствует (келл-положительные). Более 90% людей келл-отрицательны.

При переливании эритроцитов от келл-положительного донора келл-отрицательному больному в крови реципиента образуются антитела к попавшему в организм «чужеродному» келл-антигену. При последующих переливаниях это может привести к опасному осложнению – гемолизу, то есть разрушению эритроцитов (аналогично ситуации с резус-фактором). Поэтому, наряду с группой крови и резус-фактором, келл-принадлежность следует учитывать при определении совместимости крови донора и реципиента. Кроме того, келл может играть роль в появлении гемолитической болезни новорожденных, хотя и меньшую, чем резус-фактор.

Так как подавляющее большинство людей келл-отрицательны, эритроциты от келл-положительных доноров пригодны для переливания лишь немногим больным. И такие доноры, как правило, сдают не цельную кровь, а компоненты, которые не содержат эритроцитов, - то есть тромбоциты и плазму крови.

Роль антигенов системы Келл при переливаниях компонентов крови была изучена позже, чем роль ABO-системы групп крови и резус-фактора. Учет келл-принадлежности в учреждениях российской Службы крови начался сравнительно недавно, в 2000-е годы.