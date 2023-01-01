Клинический анализ крови (общий анализ крови, ОАК) – широко применяемое исследование крови, которое нередко является первым шагом в диагностике многих заболеваний, прежде всего гематологических.

Кровь для клинического анализа можно брать из пальца или из вены. Результаты готовы в день взятия материала. Большинство показателей определяют с использованием автоматических анализаторов.

Измеряются количества эритроцитов (red blood cells, RBC), лейкоцитов (white blood cells, WBC) и тромбоцитов (platelets, PLT) в единице объема крови, а также уровень гемоглобина (Hb).

Более детальную характеристику эритроцитов дают такие величины, как гематокрит (Ht, доля объема крови, «занятая» эритроцитами), цветовой показатель (или среднее содержание гемоглобина в эритроците – mean cospuscular hemoglobin, MCH), средний объем эритроцита (mean corpuscular volume, MCV), средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC).

В рамках ОАК, как правило, определяют не только общий уровень лейкоцитов, но также и лейкоцитарную формулу, то есть процентное (относительное) содержание разных видов лейкоцитов: нейтрофилов (как незрелых – палочкоядерных, так и зрелых – сегментоядерных), лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и базофилов. Учитывается также возможное присутствие юных форм гранулоцитов (миелоциты, метамиелоциты).

Дополнительно также определяется скорость оседания эритроцитов (СОЭ); повышение этой величины может указывать на воспалительный процесс в организме.

В зависимости от конкретного заболевания после проведения ОАК могут быть необходимы другие исследования. Так, для подтверждения или исключения онкогематологических диагнозов анализируется образец костного мозга.



Клетки крови под электронным микроскопом: эритроциты в форме диска, лейкоциты с неровной поверхностью и мелкие тромбоциты.