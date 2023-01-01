Рентгеновская компьютерная томография (КТ, РКТ) – метод визуализации состояния внутренних органов и тканей организма. При этом используется послойное рентгеновское исследование с компьютерной обработкой результатов. КТ-исследование позволяет получить детальные изображения многочисленных поперечных сечений («срезов») интересующей врача области организма.

КТ-исследования намного чувствительнее и информативнее обычной рентгенографии и широко применяются во многих областях медицины. Так, в онкологии КТ позволяет определить размер и расположение опухоли, наличие метастазов и т.п.

Для получения более четкого и информативного изображения при проведении КТ используют контрастирование – введение рентгеноконтрастного вещества. При исследованиях желудочно-кишечного тракта контрастирование может производиться перорально (пациент выпивает препарат), при прочих исследованиях контраст вводится внутривенно и поступает в ткани через кровеносную систему. Изучение накопления контрастного вещества особенно полезно при КТ-диагностике опухолей. Однако у части больных может возникнуть аллергическая реакция на контраст.

Современные приборы для КТ используют технику спиральной томографии (СКТ). При этом непрерывное круговое движение рентгеновской трубки вокруг пациента сочетается с одновременным движением стола, где лежит пациент; таким образом получается, что рентгеновская трубка как бы описывает спираль относительно тела пациента. Этот подход позволяет существенно ускорить КТ-исследование и уменьшить лучевую нагрузку. При мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) для приема рентгеновского излучения одновременно используются несколько рядов детекторов, что еще больше сокращает время исследования и лучевую нагрузку.

Доза облучения, получаемая при обследовании на современных томографах, не очень велика. Однако все же КТ-исследование связано с лучевой нагрузкой, что ограничивает его использование в некоторых случаях - например, при беременности.



Компьютерный томограф



Изображения головного мозга, полученные при КТ с контрастированием