Кондиционированием называют подготовку пациента к трансплантации костного мозга (ТКМ, ТГСК) – ту интенсивную терапию, которую больной получает непосредственно перед процедурой трансплантации. Речь идет о химиотерапии высокими дозами лекарств, в некоторых случаях с сочетании с облучением всего тела.

Кондиционирование необходимо для достижения двух целей: (1) уничтожить в организме максимальное число опухолевых клеток при трансплантациях по поводу онкологических заболеваний и (2) подавить иммунитет больного при аллогенной трансплантации, чтобы предотвратить отторжение трансплантата, то есть пересаживаемых донорских клеток.

Кондиционирование, как правило, производится в течение приблизительно одной недели перед трансплантацией. Выбор конкретного протокола кондиционирования зависит от вида трансплантации (аутологичная или аллогенная), заболевания, состояния больного и некоторых других факторов.

Вследствие высокодозной терапии кондиционирования часто развиваются тяжелые осложнения с поражением различных органов: желудочно-кишечного тракта, печени, сердца, кровеносных сосудов, легких и т.д. Этот факт учитывают при планировании трансплантации и выборе варианта кондиционирования.

В ряде случаев при аллогенных трансплантациях могут использоваться более щадящие режимы кондиционирования. В таких случаях говорят о немиелоаблативной трансплантации или мини-трансплантации. Есть также множество промежуточных вариантов.