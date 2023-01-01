Кровь состоит из жидкой плазмы крови и находящихся в ней различных клеток (их еще называют форменными элементами): эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

Человеческая кровь имеет красный цвет благодаря гемоглобину – белку эритроцитов, который необходим для переноса кислорода от легких к другим органам и тканям тела. Кроме поддержания кислородного баланса, кровь выполняет еще множество важнейших функций: она необходима для регулирования температуры тела, борьбы с инфекциями, транспорта продуктов обмена веществ и т.д. В организме взрослого человека содержится около 5 литров крови; у детей, разумеется, ее объем меньше. Кровь, циркулирующая по сосудам тела, называется периферической кровью.

В организме человека происходит непрерывный процесс образования новых клеток крови – кроветворение. Основной кроветворный орган человека – костный мозг.

При многих болезнях, травмах и хирургических операциях человеку может быть жизненно необходимо переливание каких-то определенных компонентов донорской крови (эритроцитов, тромбоцитов, гранулоцитов, плазмы). Несмотря на все попытки создания искусственных кровезаменителей, донорскую кровь в подавляющем большинстве случаев нельзя ничем заменить. Переливания производят с учетом совместимости крови донора и реципиента, в первую очередь по группе крови и резус-принадлежности.

Специалисты по заболеваниям крови называются гематологами, а специалисты по вопросам переливания компонентов крови – трансфузиологами.



Мазок периферической крови под микроскопом: a – эритроциты; b,c,d – различные лейкоциты (нейтрофил, эозинофил, лимфоцит).