Кроветворение (гемопоэз)

Кроветворением, или гемопоэзом, называется непрерывный процесс образования клеток крови. Все клетки крови – эритроциты, лейкоциты и тромбоциты – возникают из гемопоэтических стволовых клеток в ходе дифференцировки (то есть приобретения той или иной из возможных «специализаций») и созревания (то есть развития незрелых форм в более зрелые).

Срок жизни клеток крови ограничен. Постоянно происходит отмирание «старых» клеток: так, срок жизни эритроцитов составляет 3-4 месяца, тромбоцитов – около недели, а большинства лейкоцитов – считаные дни. Чтобы «восполнить» эти потери, у здорового взрослого человека ежедневно вырабатывается порядка 500 миллиардов новых клеток крови.

Основной кроветворный орган человека – костный мозг. Однако в созревании и «обучении» таких клеток, как лимфоциты, принимают участие и другие органы – тимус, лимфоузлы, селезенка, лимфоидные образования кишечной стенки и т.д.

Схема кроветворения у человека изображена на рисунке. На этой схеме видно, что из гемопоэтических стволовых клеток образуются клетки, дающие начало двум основным линиям кроветворения – лимфоидной (которая ведет к образованию различных видов лимфоцитов) и миелоидной (которая ведет к образованию всех остальных клеток крови). При дальнейшей дифференцировке в рамках лимфоидной линии образуются предшественники конкретных видов лимфоцитов, а в рамках миелоидной линии – предшественники эритроцитов, тромбоцитов, гранулоцитов и моноцитов, которые затем созревают в функциональные клетки крови.

Регуляция процесса кроветворения – сложнейшая, генетически обусловленная система. Любые серьезные нарушения этого процесса быстро приводят к отклонениям от нормального состава крови и развитию тех или иных заболеваний.



Схема процесса кроветворения: развитие различных видов клеток крови