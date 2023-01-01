Лейкоцитоз, лейкопения

Лейкоцитозом называют повышенное (выше верхней границы нормы) содержание лейкоцитов в крови. При очень большом превышении нормы говорят о гиперлейкоцитозе.

Чаще всего лейкоцитоз обусловлен нейтрофилией, то есть увеличением количества нейтрофилов. Однако могут быть повышенными и количества других лейкоцитов: моноцитов (моноцитоз), лимфоцитов (лимфоцитоз), эозинофилов (эозинофилия), базофилов (базофилия) и незрелых форм – бластных клеток.

Лейкоцитоз может быть как физиологическим, то есть не связанным с болезнью, так и патологическим. Физиологический лейкоцитоз обычно не слишком высок и возникает при физической нагрузке или стрессах; также возможно небольшое превышение уровня лейкоцитов после приема пищи, при беременности и т.д. Патологический лейкоцитоз чаще всего наблюдается при воспалительных и инфекционных заболеваниях, когда организм интенсивно производит новые лейкоциты для борьбы с инфекцией. Лейкоцитоз также характерен для многих онкогематологических заболеваний (при этом, вопреки распространенному мнению, острые лейкозы не всегда сопровождаются гиперлейкоцитозом). Существует и другие возможные причины лейкоцитоза, имеющие самую различную природу.

При пониженном уровне лейкоцитов говорят о лейкопении. Выраженная лейкопения практически всегда свидетельствует о нарушении нормального кроветворения. Причинами лейкопении могут быть заболевания, включая апластическую анемию, миелодиспластические синдромы, миелофиброз, ряд инфекций и т.п. Угнетение кроветворения, ведущее к снижению числа лейкоцитов, наблюдается при воздействии некоторых лекарств (например, препаратов цитостатической химиотерапии) и радиации. Наконец, лейкопения встречается при некоторых наследственных и инфекционных болезнях, дефиците ряда витаминов.