Лейкоциты – белые клетки крови. Нормальный уровень лейкоцитов у взрослого человека – 4-9 тысяч на 1 мм3, т. е. приблизительно в 1000 раз меньше, чем эритроцитов. Основная функция лейкоцитов – защита организма от инфекций и любых чужеродных частиц.

Лейкоциты различаются по своей структуре, что определяет различия их функций и роли в организме. Например, цитоплазма клеток может содержать или не содержать гранулы, а ядро может иметь различную форму (округлую, сегментированную и т. п.). Известно пять основных видов лейкоцитов: к гранулоцитам относятся нейтрофилы, эозинофилы и базофилы, к агранулоцитам – моноциты и лимфоциты. Их соотношение в крови называется лейкоцитарной формулой. В норме у взрослого человека зрелые сегментоядерные нейтрофилы составляют 47-72% лейкоцитов (незрелые палочкоядерные – около 1-6%), эозинофилы – 0,5-5%, базофилы – 0-1%, моноциты – 3-11%, лимфоциты – 19-37%. У детей эти нормы несколько иные и зависят от возраста.

Иногда в крови наблюдается повышенное количество незрелых форм лейкоцитов – палочкоядерных нейтрофилов; появляются и более юные формы – метамиелоциты, миелоциты (см. статью «Кроветворение»). Тогда говорят о сдвиге лейкоцитарной формулы влево; чаще всего он возникает как ответ на инфекции и воспаления. В целом изменения лейкоцитарной формулы могут быть связаны с разными причинами: как с физиологическими особенностями организма, так и с заболеваниями.

Превышение уровня лейкоцитов по сравнению с нормой называется лейкоцитозом, понижение – лейкопенией. Изменения уровня лейкоцитов и лейкоцитарной формулы являются важными признаками, которые используются при диагностике многих заболеваний.