Ликвор (цереброспинальная жидкость, спинномозговая жидкость) – жидкость, окружающая головной и спинной мозг и заполняющая пространство между двумя их оболочками – паутинной и мягкой. Ликвор защищает эти органы от механических воздействий, поддерживает обменные процессы между кровью и центральной нервной системой. В норме ликвор представляет собой прозрачную бесцветную жидкость. В основном он образуется в сосудистых сплетениях желудочков (специальных полостей) головного мозга.

При различных болезнях, включая инфекционные и опухолевые, бывает необходимо исследование ликвора – его биохимического и клеточного состава. Так, при лейкозах (чаще при остром лимфобластном лейкозе) присутствие в ликворе бластных клеток является признаком серьезного осложнения – нейролейкемии, то есть поражения центральной нервной системы опухолевыми клетками. Для взятия образца ликвора на исследование производится люмбальная пункция – введение иглы в пространство под паутинной оболочкой спинного мозга на уровне поясницы.

При лечении нейролейкемии лекарства вводят, также посредством люмбальных пункций, непосредственно в ликвор – интратекально. Другой возможный метод введения лекарственных препаратов в ликвор – использование резервуара Оммайя.