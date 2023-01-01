Лимфатические узлы, лимфоузлы – органы лимфатической системы, через которые протекает лимфа. Это округлые образования различных размеров, обычно образующие скопления по ходу лимфатических и кровеносных сосудов. Многочисленные группы лимфоузлов расположены во всех областях тела, некоторые из них прощупываются у здоровых людей (шейно-тонзиллярные, подмышечные, паховые).

Лимфоузлы играют важную роль в защите организма от инфекций и развитии иммунного ответа. Они содержат многообразные клетки, главные из которых – В- и Т-лимфоциты.

При многих заболеваниях наблюдается увеличение лимфоузлов – лимфаденопатия. Оно может быть как локализованным (то есть ограниченным одной областью тела), так и генерализованным (то есть охватывать многие области), как болезненным, так и безболезненным.

Чаще всего увеличение лимфоузлов связано с воспалениями и инфекциями: бактериальными, вирусными и другими. Однако причиной лимфаденопатии может быть и неинфекционное системное заболевание, в том числе злокачественное – лейкоз, лимфома и т.п. При этом лимфоузлы могут быть очагами первичного опухолевого поражения (как при лимфоме Ходжкина или неходжкинских лимфомах), а могут быть и поражены метастазами какой-либо опухоли, первоначально возникшей вне лимфатической системы. Среди других возможных причин увеличения лимфатических узлов можно назвать аутоиммунные заболевания, СПИД, воздействие некоторых химических веществ и др.

У детей увеличение лимфоузлов иногда бывает связано не с болезнью, а с процессами созревания иммунной системы; такое увеличение является нормой.



Схема строения лимфатического узла и тока лимфы через него