Лучевая терапия (ЛТ), радиотерапия, облучение – лечение с помощью ионизирующего излучения. Чаще всего лучевая терапия применяется для лечения злокачественных опухолей. Это связано с тем, что облучение, как и цитостатическая химиотерапия, сильнее воздействует на быстро делящиеся клетки. Однако при облучении опухоли повреждаются не только ее клетки, но и клетки окружающих здоровых тканей, что обуславливает побочные эффекты этого вида лечения.

В онкологии лучевая терапия может использоваться в качестве основного метода лечения, но обычно применяется в составе комбинированного лечения, т.е. в сочетании с химиотерапией и/или хирургическим лечением. Так, различают адъювантную (вспомогательную) лучевую терапию – после хирургического удаления опухоли, и неоадъювантную – предшествующую хирургической операции.

В подавляющем большинстве случаев лучевая терапия производится дистанционно, то есть источник излучения находится на некотором расстоянии от тела больного. Однако в некоторых случаях можно вводить источник излучения прямо в область, которую необходимо облучить, или рядом с ней; такой метод лечения называется брахитерапией и часто связан с меньшими побочными эффектами при высокой эффективности.

При дистанционной лучевой терапии опухолей есть серьезная проблема: по пути к глубоко расположенной опухоли лучи повреждают и здоровые ткани, находящиеся перед ней. Эту проблему отчасти решает облучение опухоли несколькими разнонаправленными лучами – так, чтобы опухоль находилась как раз на их пересечении. Тогда доза облучения, достигшая опухоли, будет существенно больше, чем доза, полученная каждым из фрагментов окружающих здоровых тканей. До начала лучевой терапии с помощью специальных топометрических исследований максимально точно определяют и отмечают расположение опухоли, чтобы излучение было прицельно направлено именно на нужную зону.

Количество полученного облучения называется дозой и измеряется в греях (Гр). Рекомендуемая доза при лучевой терапии рассчитывается в зависимости от многих факторов, прежде всего от типа и распространенности опухоли. Больной получает эту дозу не за один, а за целый ряд сеансов, при этом требуемая суммарная доза набирается в ходе всего курса лучевой терапии (например, за несколько недель). Это называется фракционированием. При гиперфракционировании дневная доза дополнительно разбивается на меньшие дозы, получаемые в ходе отдельных сеансов.

Как правило, при лучевой терапии в качестве ионизирующего излучения используются рентгеновские или гамма-лучи. Но можно использовать и облучение пучками частиц. Наиболее известным из таких методов является протонное облучение, использование которого в ряде случаев предпочтительнее благодаря более точной локализации воздействия.

Особый тип облучения, отличающийся от традиционной лучевой терапии, – стереотаксическая радиохирургия, то есть однократное высокоточное и «концентрированное» облучение опухоли с минимальным повреждением окружающих тканей. Этот подход применяется, например, для удаления небольших опухолей центральной нервной системы (технологии «гамма-нож», «кибернож» и др.).