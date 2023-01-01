Магнитно-резонансная томография (МРТ) – метод визуализирующего исследования внутренних органов и тканей. В отличие от рентгеновской компьютерной томографии (КТ), для получения изображения при МРТ вместо рентгеновских лучей используются сильные магнитные поля и радиоволны. Поэтому МРТ-исследования не связаны с лучевой нагрузкой.

Для улучшения визуализации при МРТ-исследовании может производиться введение контрастного материала. Существует целый ряд режимов МРТ, используемых для оптимального изображения пораженных тканей.

Выбор метода визуализирующего исследования – КТ, МРТ или и то и другое вместе – определяет врач на основании локализации и характера поражения организма, а также других факторов. Нельзя сказать, что один из этих методов «лучше», а другой «хуже». Как МРТ, так и КТ имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от конкретной ситуации, а в ряде случаев эти методы дополняют друг друга (скажем, при диагностике опухолей головного мозга чаще используют МРТ, а при диагностике кровоизлияний – КТ).

МРТ нельзя делать при наличии у пациента кардиостимулятора, ферромагнитных имплантантов среднего и внутреннего уха, металлических клипс на сосудах мозга. Если в организме присутствуют другие металлические предметы (протезы и др.), перед проведением МРТ необходимо посоветоваться со специалистом.



Томограф



МРТ-изображение головного мозга