Макрофаги – клетки, способные поглощать и переваривать чужеродные или вредные для организма частицы: бактерии, остатки разрушенных клеток и т.д. Обычно термин «макрофаги» применяется по отношению к так называемым тканевым макрофагам, которые получаются из моноцитов после их выхода из кровяного русла и созревания.

Срок жизни тканевых макрофагов достаточно велик: до нескольких месяцев. Эти клетки содержатся в самых различных органах и могут сильно различаться по своим размерам и строению.

Макрофаги выполняют в организме многие важные функции. Так, они уничтожают остатки разрушенных клеток, что очень важно для заживления воспаленных и поврежденных участков. Макрофаги выполняют так называемую антигенпрезентирующую функцию: они не только сами поглощают возбудители инфекций, но и как бы «знакомят» с ними лимфоциты, за счет чего развивается иммунный ответ. Макрофаги играют одну из ключевых ролей в борьбе организма с внутриклеточными паразитами (в первую очередь с вирусами) и участвуют в разрушении опухолевых клеток. Кроме того, макрофаги участвуют в синтезе многочисленных регуляторных веществ и ферментов.



Макрофаг