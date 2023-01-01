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Медицинский справочник
Словарь медицинских терминов

Мегакариоциты

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Мегакариоциты – клетки костного мозга, из которых в процессе кроветворения возникают тромбоциты.


Схема отделения тромбоцитов от мегакариоцита

При различных нарушениях выработки мегакариоцитов или процесса отделения от них тромбоцитов может наблюдаться аномально низкий (тромбоцитопения) или аномально высокий (тромбоцитоз) уровень тромбоцитов крови. Так, химиотерапия цитостатиками может нарушать продуцирование и созревание мегакариоцитов, и поэтому тромбоцитопения часто развивается в процессе лечения многих злокачественных заболеваний.

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