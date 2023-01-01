МIBG-терапия

MIBG-терапия – разновидность радиоизотопной терапии, используемая при лечении нейробластомы, а также некоторых других редких опухолей детского и взрослого возраста (параганглиомы, феохромоцитомы, медуллярного рака щитовидной железы и т. п.

Для терапии используется вещество метайодбензилгуанидин (MIBG, МИБГ), меченное радиоактивным изотопом йода 131-I, который имеет период полураспада около 8 суток. MIBG в большинстве (около 85%) случаев хорошо накапливается клетками нейробластомы, в отличие от «здоровых» клеток. Значит, если приготовить это вещество с использованием радиоактивного йода и ввести в организм, распад радиоизотопа будет происходить прямо в клетках нейробластомы, облучая их как бы изнутри. Окружающие клетки будут при этом получать минимум облучения. То есть, вводя 131-I-MIBG в организм, можно добиться того, чтобы именно опухолевые клетки получали высокую дозу облучения – такую, которой невозможно было бы достичь при традиционной лучевой терапии, так как при этом слишком сильно пострадали бы здоровые ткани. Таким образом, подход к лечению при MIBG-терапии напоминает брахитерапию.

Интенсивное облучение опухолевых клеток снижает риск прогрессирования заболевания и рецидивов, который при нейробластоме часто очень высок. Клинические испытания пока продолжаются, но в настоящее время специалисты считают, что MIBG-терапия может улучшить результаты лечения нейробластомы среди пациентов из группы высокого риска в десятках процентов случаев. (Вопрос об эффективности MIBG-терапии при уже возникших рецидивах нейробластомы пока является спорным.)

Особенности применения MIBG-терапии в клинической практике следующие. Согласно используемым протоколам, ее целесообразно использовать в процессе подготовки к аутотрансплантации костного мозга, которая является одним из ключевых компонентов лечения при нейробластоме у пациентов из группы высокого риска. При этом следует заранее проверить, обладают ли в данном конкретном случае клетки нейробластомы способностью накапливать MIBG; для этого используется препарат, меченный другим изотопом радиоактивного йода, который используется для диагностических исследований (123-I).

После внутривенного введения радиоактивного препарата в ходе терапии ребенок в течение нескольких дней должен оставаться в специализированном защитном боксе с отдельной системой канализации, так как и он сам, и все его выделения в течение этого времени являются радиоактивными. Когда основная часть введенного MIBG будет выведена из организма, можно продолжать терапию перед аутотрансплантацией в обычном режиме.

Воздействие радиоактивного йода не только уничтожает опухолевые клетки, но и подавляет функцию костного мозга. Однако в процессе последующей подготовки к аутотрансплантации костный мозг больного все равно «убивается» химиотерапией, а после трансплантации восстанавливается за счет введенных клеток.